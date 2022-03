Liczyli na łatwe pieniądze. Koszmar Polaków w Ameryce Południowej

Przy południowoamerykańskich więzieniach polskie zakłady karne to luksusowe hotele. Standard życia biednych mieszkańców Bogoty czy Caracas jest jednak równie kiepski, więc ciężko oczekiwać cudów od systemu więziennictwa. - W stolicy Kolumbii jest specjalna dzielnica prostytutek, do której nie wjeżdża policja. To ciche przyzwolenie na handel narkotykami i ludźmi. Na ulicy zażywa się heroinę, nie brakuje też wojen na maczety. Oczywiście nie cały kraj tak wygląda, to jedynie ciemna strona. Bogata część Bogoty jest piękna i przyciąga dziesiątki tysiące turystów - tłumaczy Anna.