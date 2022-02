Mexico City zapada się szybciej od Wenecji. Metropolia zniknie w katastrofie?

Problem, który musi zakończyć się katastrofą?

Naukowcy są pewni, że proces osiadania nie jest odwracalny, co oznacza, że w dłuższej perspektywie Mexico City może zniknąć z powierzchni ziemi. Kiedy? Ciężko to oszacować. - W mieście niewiele się o tym mówi. Wiadomo, że budynki pękają, a badania pod tym kątem są prowadzone, ale nikt nie chce straszyć ludności cywilnej. Dla nas to po prostu codzienność. Póki nie dojdzie do tragedii, nikt nie będzie panikował - powiedział w rozmowie z WP Wiadomości Juan, od urodzenia mieszkający w stolicy Meksyku.