Koniec bezwstydu turystów. Hiszpanie idą na wojnę z Niemcami i Brytyjczykami

Co roku Majorkę odwiedza ok. 15 mln turystów, z czego największą liczbę stanowią Niemcy. To właśnie oni, wraz z Brytyjczykami, są zdecydowanie największą imprezową grupą przyjezdnych. Mają oni nawet swój specjalny portal informacyjny "Mallorca Zeitung". Najbardziej znanym i jednocześnie niebezpiecznym miejscem jest odcinek plaży S'Arenal niedaleko stolicy wyspy - Palmy de Mallorca. Nazywany jest on "Ballermannem". To właśnie tam odbywają się suto zakrapiane alkoholem imprezy, które niejednokrotnie kończą się źle.