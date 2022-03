Santa Fe. Dzielnica prostytucji i narkotyków

Dzielnica Santa Fe w Bogocie to jedno z miejsc, których turyści nie powinni odwiedzać. To "strefa tolerancji", do której wstępu nie ma nawet kolumbijska policja. Na ulicach dominują prostytutki, a dilerzy otwarcie sprzedają narkotyki, zażywając je przy tym bez umiaru. Morderstwa są tu na porządku dziennym.