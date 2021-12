Tajemnicza śmierć "Pana Przestworzy". Netflix tylko podsycił plotki

Ciało ubrano w ciemny garnitur i krawat w niebiesko-czerwone kropki. Trumnę otwarto, by naród meksykański otrzymał zapewnienie, że "Pan Przestworzy" nie żyje. Fotoreporterzy ustawili się ledwie kilka centymetrów od zmarłego, by udokumentować każdy szczegół. Niektórzy twierdzili, że to brak szacunku. Fuentesowi, którego majątek szacowano na 25 mld dolarów i który jeszcze kilka dni wcześniej machnięciem jednej ręki mógł zadecydować o czyjejś śmierci, nie robiło to już różnicy.