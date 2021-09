Meksyk. Szpital zalany przez powódź. Wielu pacjentów nie żyje

Powódź w meksykańskim mieście Tula. Przechodzące przez środkowy Meksyk obfite ulewy doprowadziły we wtorek do zalania miasta, w tym szpitala publicznego. W wyniku uszkodzenia instalacji elektrycznych przez wodę, śmierć poniosło kilkunastu pacjentów, którzy byli podłączeni do respiratorów.