"Agent KGB" na forum w Karpaczu? Tomasz Siemoniak: to kompromitacja służb

W Karpaczu rozpoczęło się XXX Forum Ekonomiczne. Białoruś ma na nim reprezentować "agent KGB" Jurij Woskriesienskij. Mężczyzna ma przebywać w Polsce całkowicie legalnie. Polskie służby nie mają bowiem dowodów na to, że jest powiązany z reżimem Łukaszenki. - To kompromitacja służb, które od dawna nie działają. ABW, która ma kontrwywiad, powinna mieć dokładną listę funkcjonariuszy reżimu białoruskiego, których nigdy do Polski nie wolno wpuszczać - zwłaszcza na imprezy, gdzie jest Swiatłana Cichanouska, opozycjoniści białoruscy - komentował były szef MON, poseł KO Tomasz Siemoniak w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Robi się wielką szopkę ze stanem wyjątkowym, jeżdżą setki żołnierzy w ciężarówkach, a tu, gdzie rzeczywiście chodzi o bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo opozycji białoruskiej, obecny rząd jest bezradny. To jest kompromitujące - podkreślił. - W Google'u można zobaczyć, że to współpracownik Łukaszenki. Takich osób się po prostu nie powinno wpuszczać. A on jeszcze się tam wypowiada, mówi o kontaktach z polskim establishmentem - podsumował Siemoniak.