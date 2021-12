W Meksyku lockdownu nigdy nie wprowadzą. Nie ma takiej możliwości

Meksykanie przestrzegają zasad bezpieczeństwa, mimo że w kraju jest kilkukrotnie mniej zachorowań niż w Polsce. Nikt nie bagatelizuje problemu, ponieważ jest to naród niezwykle rodzinny, dbający o najbliższych oraz otoczenie. Ponadto mało kogo stać na choćby jeden dzień bez pracy. Zamknięcie sklepów czy dużych zakładów dla wielu oznacza głód. To ogromna motywacja do rozważnego podejścia do światowego problemu.