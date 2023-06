Śmierć Anastazji. Burmistrz Kos o 32-latku

Koszmarna relacja urzędnika z wyspy Kos

- Na odległość kilku metrów czuć było bardzo silny zapach rozkładających się zwłok - dodaje. Jak wyjaśnili mu specjaliści, wokół martwego ciała nie zbierały się ptaki, co zwykle ma miejsce w takich sytuacjach. On sam nie był w stanie podejść do miejsca, gdzie znaleziono zwłoki 27-latki.