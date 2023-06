Dramat Titana. "Koniec tlenu". Po odnalezieniu długa operacja

Poszukiwania Titana. Powtarzalny sygnał

- Trzy różne samoloty słyszały odgłosy w tym samym czasie. Odgłosy te są powtarzalne. W świecie przyrody nie ma niczego, co powtarzałoby się co 30 minut. W tym momencie musimy założyć, że to zaginiona łódź podwodna i szybko udać się w to miejsce, zlokalizować ją i wysłać tam roboty, aby ustalić, gdzie ona się dokładnie znajduje - powiedział Gallo.