Śmierć 21-latka w Koninie. Prokuratura przedłużyła śledztwo

Śledczy deklarowali zakończenie postępowania do 31 lipca. - Termin śledztwa aktualnie zakreślony jest do dnia 31 lipca 2020 roku. Wszelkie dalsze decyzje w sprawie, jak i przesłuchanie funkcjonariusza Policji nastąpi po przeprowadzeniu uzupełniającego przesłuchania biegłych z zakresu medycyny sądowej z ośrodka poznańskiego - mówił rzecznik łódzkiej prokuratury regionalnej Krzysztof Bukowiecki. Jego zdaniem biegli mieli być dosłuchani, ponieważ trzeba wyeliminować wszelkie wątpliwości, jakie mogą pojawić się przy ocenie materiału dowodowego.

Większość opinii biegłych została skompletowana na początku czerwca. Były to badania kryminalistyczne zlecone Instytutowi Ekspertyz Sądowych. M.in. badania śladów papilarnych, badania balistyczne, a także badania cząstek prochu. W sumie ok. 28 szczegółowych ekspertyz, których wyników prokuratura na razie nie ujawnia.

Śledztwo w sprawie nieumyślnego przekroczenia uprawnień przez policjanta i nieumyślnego doprowadzenia przez niego do śmierci 21-letniego Adama C. prokuratura prowadzi od połowy listopada ubiegłego roku. Postępowanie prowadzone jest nadal w sprawie, nikomu nie postawiono zarzutów.

Do zdarzenia doszło w Koninie w czasie interwencji policji. Funkcjonariusze podeszli do stojących przy placu zabaw dwóch 15-latków i 21-letniego Adama C. Gdy chcieli ich wylegitymować, najstarszy z nich zaczął uciekać. Goniący go policjant miał krzyczeć "stój, policja", mężczyzna się jednak nie zatrzymywał. Wtedy doszło do strzału. Mimo reanimacji nie udało się uratować 21-latka.