Śmierć 14-miesięcznego dziecka w Poznaniu. Szpital wyjaśnia

Śmierć 14-miesięcznej dziewczynki w Poznaniu wstrząsnęła całą Polską. Pojawiły się opinie, że jej powodem było to, że rodzice nie zaszczepili dziecka obowiązkową szczepionką przeciwko pneumokokom. Prof. Magdalena Figlerowicz, zastępca kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych i Neurologii w Poznaniu, wyjaśnia przyczyny śmierci dziecka.



Zastępca kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych i Neurologii w Poznaniu tłumaczy, że potrzebne są bardziej dokładne badania. Materiał do analizy wysłany jest do Warszawy. Informacje na ten temat powinny być w przyszłym tygodniu. Podkreśla, że lekarze zrobili wszystko, co było możliwe, żeby to dziecko ratować, ale było to już niemożliwe.