Sikorski się pochwalił. "Polska robi to, czego chce Trump"

- Proszę przejrzeć np. moje wypowiedzi z ostatnich paru miesięcy. Ja wręcz wielokrotnie chwaliłem prezydenta Trumpa nie tylko za to, że mówił, że państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego powinny więcej wydawać na zbrojenia. Chwaliłem także stanowczą, dobitną formę, bo gdy mówiono to w języku dyplomacji, to do niektórych w Europie nie docierało - mówił Sikorski podczas breifingu w gmachu resortu spraw zagranicznych.