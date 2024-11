Tusk, Macron, Scholz wydali oświadczenie. Mówią o nieprawidłowościach

Jego zdaniem, Moskwa dąży do umocnienia prorosyjskiego rządu poprzez fałszerstwa wyborcze, co może prowadzić do masowych protestów i represji, podobnie jak na Białorusi w 2020 roku. Rosja postrzegałaby ewentualne objęcie kontroli nad okupowanymi terytoriami jako "koń trojański", otwierający drogę do dalszego wpływu na Gruzję.