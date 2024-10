Gruzja w rękach Rosji? Politolog wskazuje prawdziwe intencje

- Gruzińskie Marzenie potrzebuje 100 posłów (w 150-osobowym parlamencie - red.), żeby parlament zaczął działać. A mają tylko 89 mandatów. Opozycja już wyraża niechęć współpracy z nimi z powodu rzekomych fałszerstw. Prezydent także nie ma zamiaru podpisać zgody na powołanie nowego parlamentu i wydaje się, że potencjalnie istnieje szansa na zaistnienie kryzysu politycznego, co może doprowadzić do kolejnych przedwczesnych wyborów parlamentarnych - uważa Grigol Julukhidze.

Ale strona rządząca wydaje się być pewna swego. Komentując zapowiedzi opozycji sekretarz Gruzińskiego Marzenia Mamuka Mdinaradze stwierdził, że jeśli opozycja nie wejdzie do parlamentu, to "będzie przynajmniej normalne środowisko do pracy" i nie będzie "sabotażu agentury".

- Słyszałem, że parlamentarzyści Gruzińskiego Marzenia liczą na to, że jednak znajdą wspólny język z opozycjonistami. Może to być jakiś korupcyjny układ. Oficjalnie oczywiście nie można tego stwierdzić, ale ktoś przecież może się zgodzić na "lepsze życie": wysokie wynagrodzenie, przywileje i status - przypuszcza Grigol Julukhidze.

Prezydent Gruzji w niedzielę wezwała także do manifestacji w Tbilisi w poniedziałek wieczorem. Niezależnie od tego, ile osób weźmie w niej udział, w oczy rzuca się to, że w dniu ogłoszenia wyników wyborów, w sobotę wieczorem na ulicach Tbilisi nie było za bardzo widać zwolenników opozycji.

Gruziński politolog potwierdza jej słowa. - W mojej komisji położonej w centrum Tbilisi wygrała opozycja - mówi Julukhidze. - Ale Gruzja to nie tylko Tbilisi, uniwersytety i think tanki. Zawsze mówiłem: idźcie do regionów, tam, gdzie ludzie są podatni na rosyjskie wpływy, wierzą w teorie spiskowe. To wina opozycji, że tego nie zrobili.