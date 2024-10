Wskazuje zagrożenie po wyborach w Gruzji. "Będą właścicielami kraju"

- Ciekawe było to, że każdy ogłosił się zwycięzcą, co było do przewidzenia, natomiast jeszcze ciekawsze było to, że wieczory wyborcze, oprócz Gruzińskiego Marzenia, do ostatniego momentu nie wiedzieliśmy, gdzie będą się odbywały. I czy w ogóle będą się odbywały. I okazało się, że one były odwoływane tuż przed samą godziną 20, czyli przed samym zakończeniem głosowania. Okazywało się, że partie opozycyjne odwołują wieczory wyborcze u siebie. Samo to było już znamienne - uważa polska dziennikarka.