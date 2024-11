Zaatakował domniemanego kochanka żony. Został zastrzelony

Anna i Daniel K pobrali się latem 2016 roku. Z czasem ich związek zaczął się psuć. W lipcu 2022 roku kobieta zabrała dzieci i wyprowadziła się do rodziców. Następnie wniosła o rozwód.

- Z tym nowym związkiem nie chciał się pogodzić Daniel K. Wyrażał to w korespondencji do żony, natomiast w samochodzie Łukasza M. umieścił lokalizator GPS, a następnie 25 września 2022 roku na parkingu Hotelu Rubens w Łysomicach zaatakował fizycznie i dwukrotnie uderzył w głowę Łukasza M. - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu Andrzej Kukawski.

Do kolejnej konfrontacji między mężczyznami doszło 3 listopada 2022 roku w miejscowości Unisław w województwie kujawsko-pomorskim. Daniel K. w stanie nietrzeźwości przyjechał do mieszkania rodziców Łukasza M. Gdy usłyszał, że go nie ma, ruszył na poszukiwania. Mężczyźni spotkali się na nieodległym parkingu.