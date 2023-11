Służył w ukraińskiej armii. Polak nie żyje. "Ostatnie zdjęcie"

"To ostatnie zdjęcie Macieja Bednarskiego w drodze do Charkowa 17 października. Godzinę przed dojazdem na miejsce doszło do wypadku. Kiedy przyjechałam do szpitala i czekałam na karetkę, a potem go zobaczyłam, nie przypuszczałbym, że jest aż tak źle, a że może umrzeć - nigdy, choć cały czas to był stan zagrażający życiu" - napisała na portalu X (dawnym Twitterze) dziennikarka Karolina Baca-Pogorzelska.