Rozłam w ukraińskim przywództwie? Biuro Zełenskiego skrytykowało generała

Zastępca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, Igor Żółkiew, skrytykował wypowiedź naczelnego dowódcy ukraińskiej armii, gen.Walerija Załużnego - informuje "The New York Times". Chodzi o artykuł w "The Economist", w którym poruszone zostały problemy ukraińskiej kontrofensywy. Generał przyznał, że wojna z Rosją znalazła się w impasie i aby go przełamać, potrzeba byłoby wielkiego technologicznego przełomu, a na to się nie zanosi.