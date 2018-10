SLD słabe, ale nadal rządzi w „duchowej stolicy Polski”

SLD już w poprzedniej kadencji miało niewiele do powiedzenia w samorządach. Wyniki wyborów z 21 października pokazują, że straciło jeszcze bardziej. Jak na ironię lewica rządzi jednak niepodzielnie w... Częstochowie.

Niedzielne wybory nie były udane dla SLD, wynik 5,7 proc. to rozczarowanie i kolejne utracone miejsca we władzach gmin, powiatów i województw.

SLD miał jednak jeszcze co nieco do powiedzenia w radach gmin czy sejmikach wojewódzkich, gdzie posiadanie kilku mandatów pozwolił wejść do rządzących koalicji, najczęściej z Platformą i PSL.

Po tym, co mówili w kampanii przedstawiciele rządzącej partii, można przypuszczać, że to cios dla PiS .

Prawo i Sprawiedliwość zrobiło bowiem wiele, by „odbić” Częstochowę. W końcu to miasto, gdzie przedstawiciele rządu i prezes Jarosław Kaczyński bywają bardzo często. Do tej pory swoje wizyty ograniczali jednak do Jasnej Góry, unikając spotkań z lewicowym prezydentem.