Sosnowiec. Przejście w kolorze czerwonym, na cześć patrona

Sosnowiec. Wyremontowane przejście podziemne

Przejście zostało wyposażone w kamery, które są już wpięte do miejskiego systemu monitoringu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przejścia. Dodatkowym elementem wyposażenia monitoringu są głośniki, dzięki którym obsługa monitoringu może natychmiast zwrócić uwagę osobą, które dopuszczą się dewastacji i zniszczeń. Koszt prac to 2,5 mln zł.

To drugie z przebudowywanych w ostatnich miesiącach przejść. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku do użytku zostało oddane przejście podziemne przyParku Sieleckim (3 Maja, Żeromskiego). – Ten obiekt został wykonany w identycznym standardzie jak przejście pod rondem Uznańskiego. Innego koloru są tylko płyty HPL. W tym przypadku w nawiązaniu do pobliskiego parku jest to kolor zielony – dodaje Świerzawski.