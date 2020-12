Sosnowiec. Prezent od księży, laptopy

- To dar serca, którym księża chcą nie tylko okazać solidarność z uczniami - to realna odpowiedź na realne potrzeby – powiedział ks. Przemysław Lech z biura prasowego diecezji sosnowieckiej.

Księża w Sosnowcu odpowiadają na apel

Inicjatywa sosnowieckich księży oraz miejscowego biskupa Grzegorza Kaszaka to również odpowiedź na wezwanie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego, który apelował o pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - Obecnie nie zawsze jest możliwe, aby każde dziecko w tym samym czasie uczestniczyło w lekcjach. Jest to problem szczególnie istotny w wielodzietnych rodzinach, niedysponujących odpowiednią ilością komputerów czy smartfonów. Rodzice stanęli przed problemem, jak stworzyć swoim pociechom warunki do dalszej nauki i rozwoju - napisał ks. Przemysław Lech, wyjaśniając genezę inicjatywy sosnowieckich księży.