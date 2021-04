Śląskie. Jest umowa społeczna dla górnictwa. Związkowcy: To uśmiech przez łzy

Ostateczne podpisanie umowy możliwe będzie później, po zaakceptowaniu jej treści przez organy statutowe poszczególnych związków zawodowych. Związkowcy z Solidarności potrzebują na to – jak wstępnie oceniali w czwartek – do dwóch tygodni.

Negocjacje umowy społecznej, w myśl której kopalnie węgla energetycznego będą stopniowo wygaszane do końca 2049 roku, trwały od kilku miesięcy.

Umowa będzie kompleksowo regulować proces stopniowej likwidacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2049 roku, połączony z transformacją gospodarczą Górnego Śląska . Dokument jest rozwinięciem i uszczegółowieniem porozumienia, zawartego przez związki zawodowe z przedstawicielami rządu 25 września 2020 r. w Katowicach.

Śląskie. Umowa społeczna dla górnictwa. Gwarancje zatrudnienia, odprawy pieniężne

W czwartek uzgodniono ostatni sporny punkt, dotyczący indeksacji wynagrodzeń w kopalniach na najbliższe cztery lata (do 2025 r.) oraz cykliczność indeksacji – co cztery lata. Strony ustaliły górną granicę poziomu indeksacji (związkowcy domagali się 2 procent powyżej inflacji), nie podając szczegółów uzgodnionych rozwiązań.

Już wcześniej związkowcy i przedstawiciele rządu porozumieli się m.in. co do dat wygaszania poszczególnych kopalń, systemu subsydiowania górnictwa, inwestycji w czyste technologie węglowe, ustawowych gwarancji zatrudnienia do emerytury oraz osłon socjalnych dla odchodzących z pracy górników – urlopów przedemerytalnych i odpraw pieniężnych.