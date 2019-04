Strajk nauczycieli 2019. ZNP i rząd nie dogadają się przed Wielkanocą

Impas w negocjacjach rząd–Związek Nauczycielstwa Polskiego. Według informacji Wirtualnej Polski, podczas czwartkowych rozmów przedstawicieli związków zawodowych z ministrami – mimo szumnych zapowiedzi – nie padły żadne nowe propozycje.

– Nie wiadomo, po co związki chciały tego spotkania. Sławomir Broniarz okopuje się na "starych pozycjach" – mówią nam ludzie uczestniczący w czwartkowych negocjacjach "ostatniej szansy" między rządem a związkami nauczycielskimi.

Rozmowy kończą się impasem. – Strona związkowa proponuje kolejną turę negocjacji, żeby było widać, że to oni chcą dyskusji. Po czym żadna ze stron nie ma nic do powiedzenia – twierdzi nasz rozmówca.

Ale to było wiadome: przedstawiciele Rady Ministrów oficjalnie przyznawali w ostatnich dniach, że nie mogą zaproponować związkom nic ponad to, co zostało położone na stole ostatnio.