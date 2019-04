Strajk nauczycieli 2019. Będą dwa "okrągłe stoły"? Duda wchodzi do gry, Morawiecki przejmuje stery

Rząd jest sceptyczny wobec zorganizowania "okrągłego stołu" ws. systemu edukacji w Belwederze w formule zaproponowanej przez prezydenta – słyszymy od osób z Kancelarii Premiera. – Pracujemy nad dużo szerszą formułą rozmów – mówi nam ważny urzędnik z KPRM. W dyskusji o sytuacji w oświacie – jak słyszymy – wezmą udział rodzice. Mają być... "losowani".

– To autorska inicjatywa głowy państwa, niekonsultowana z władzami partii – mówi nam ważny polityk ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. Potwierdza to osoba znająca kulisy negocjacji ze związkami.

Strajk nauczycieli. Rząd dziękuje prezydentowi

Przypomnijmy: we wtorek prezydent Duda podczas wizyty w Kole rozmawiał z delegacją nauczycieli, którzy przyszli na jego otwarte spotkanie z mieszkańcami. Przedstawicielka delegacji, nauczycielka Katarzyna Prądzyńska, przekazała później, że podczas spotkania zaproponowano prezydentowi rolę mediatora, jeżeli w czwartek nie dojdzie do porozumienia Forum Związków Zawodowych i ZNP z rządem.

Rzecznik PiS Beata Mazurek w Polsat News powtarza niemal słowo w słowo: – Ciekawa propozycja [udostępnienia Belwederu na rozmowy]. Ale poczekajmy na to, co powie w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Wydaje mi się, że propozycja, o której mówił premier Morawiecki jest nieco szersza od tego, o czym mówił pan prezydent, więc na szczegóły poczekajmy. Z tego, co wiem strona, strona rządowa chce zaproponować rozmowy na temat "okrągłego stołu" w szerszej formule, niż tylko członkowie Rady Dialogu Społecznego. To mają być eksperci, rodzice, organizacje pozarządowe.