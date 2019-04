Strajk nauczycieli 2019. Sławomir Broniarz wyjaśnia, co nauczyciele robią w weekend

- Jeżeli placówki funkcjonują w reżimie tygodniowym, to nauczyciele tam strajkują - powiedział Sławomir Broniarz. Przewodniczący ZNP przyznał, że pozostali pedagodzy mają po prostu wolne. Skrytykował również propozycję premiera Mateusza Morawieckiego.

Premier Mateusz Morawiecki zaproponował, by po świętach Wielkanocnych usiąść do rozmów nt. oświaty przy okrągłym stole. - Wczoraj kierownictwo ZNP jednoznacznie negatywnie odniosło się do tego pomysłu. Przy okrągłym stole możemy mówić o potrzebie reformowania polityki edukacyjnej - dodał Broniarz.

I wyjaśnił, czy nauczyciele strajkują w weekendy. - Jeżeli placówki funkcjonują w reżimie tygodniowym, to nauczyciele tam strajkują. Natomiast jeśli to są szkoły, to zgodnie z prawem strajkowym nauczyciele strajkują w czasie swoich godzin pracy, jeśli ich nie mają, to nie strajkują - powiedział.