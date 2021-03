Katowice. Wiele godzin negocjacji i wciąż bez porozumienia

Rozpoczęte w czwartek krótko po południu rozmowy trwały ok. 14 godzin, niemal do trzeciej nad ranem w piątek. Początkowo zakładano kontynuowanie negocjacji także w piątek, ostatecznie jednak strony zdecydowały o wznowieniu ich w poniedziałek, po kilkudniowej przerwie. W tym czasie mogą być wypracowane zmodyfikowane stanowiska w sprawach, w których nie osiągnięto porozumienia.

Katowice. Będą kolejne rozmowy

Jak nieoficjalnie informowali w trakcie wielogodzinnych rozmów przedstawiciele strony związkowej, punkt po punkcie analizowane były kolejne rozdziały przyszłej umowy społecznej. Jej tekst w większości jest już uzgodniony - obie strony oceniały wcześniej, że nie ma sporu co do 90-95 proc. treści porozumienia, zaś rozbieżności dotyczą już niewielu, ale kluczowych spraw. Strony nie podały, co pozostało jeszcze do uzgodnienia po ostatniej rundzie rozmów.