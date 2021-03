Bruksela. Europarlament rozważa pozwanie Komisji Europejskiej ws. mechanizmu warunkowości

Parlament Europejski ostrzega Komisję Europejską - jeśli organ do 1 czerwca nie udowodni, że stosuje mechanizm "pieniądze za praworządność" - to pozwie KE do Trybunału Sprawiedliwości UE. To zły sygnał dla Warszawy i Budapesztu, które liczyły na odłożenie w czasie stosowania mechanizmu warunkowości

Bruksela. Premier Mateusz Morawiecki oraz szefowa KE Ursula von der Leyen Źródło: East News , Fot: Isopix