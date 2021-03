Polska złożyła skargę do TSUE. Rzecznik rządu potwierdza

O sprawie poinformował rzecznik rządu Piotr Mueller. Chodzi o porozumienie, do którego doszło w grudniu 2020 roku w sprawie wieloletniego budżetu, funduszu odbudowy oraz mechanizmu warunkowości. Wówczas jednym z głównych tematów omawianych przez unijnych liderów była kwestia praworządności.

W konkluzjach szczytu dotyczących budżetu UE zawarto zapis, że samo ustalenie, iż doszło do naruszenia zasady państwa prawnego, nie wystarczy do blokowania środków finansowych dla państw członkowskich.

Polska złożyła skargę do TSUE ws. systemu warunkowości. "Nie mają podstawy prawnej"

"Polska konsekwentnie od 2018 roku negatywnie oceniała projekt tego rozporządzenia i nie poparła go nawet po wprowadzeniu poprawek w procedurze legislacyjnej w Radzie" - czytamy w rządowym komunikacie, w którym podkreślono, że "wątpliwości Polski od początku podzielają Węgry , które równocześnie z Polską składają własną skargę na rozporządzenie".

Zdaniem polskiego rządu UE nie posiada kompetencji do definiowania pojęcia "państwa prawnego" ani do ustanowienia przesłanek oceny poszanowania składających się na to pojęcie zasad.