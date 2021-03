Piotr Mueller: wkrótce premier skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie orzeczenia TSUE

Przypomnijmy, że we wtorek Trybunał Sprawiedliwości UE, odpowiadając na pytania Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekł, że "kolejne nowelizacje ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady o przedstawieniu prezydentowi wniosków o powołanie kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, mogą naruszać prawo UE".

Odnosząc się do tego orzeczenia rzecznik rządu Piotr Mueller przypomniał, że rząd dyskutował w środę na temat tego orzeczenia. Dodał, że ministrowie rekomendowali premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, by ten złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek "w zakresie potwierdzenia dotychczasowego orzecznictwa TK co do wyższości konstytucji RP nad prawem UE".