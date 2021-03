Kierownictwo PiS zakończyło naradę. Komentarz rzeczniczki partii

W środę wczesnym popołudniem kierownictwo PiS zakończyło naradę. "Podjęto decyzję o zwróceniu się do rządu, by skierował on wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o ustosunkowanie się do niedawnego orzeczenia TSUE" - przekazała rzeczniczka formacji.

Nowogrodzka. Zakończyła się narada kierownictwa PiS Źródło: East News , Fot: TOMASZ RADZIK