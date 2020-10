Śląskie. Koronawirus. Zakażenia personelu na oddziale covidowym w Czeladzi

„Wyniki testów w kierunku SARS-CoV-2 niestety potwierdziły zakażenie lekarzy oraz części personelu pielęgniarskiego Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej. W związku z tym do odwołania zostały wstrzymane przyjęcia na internę. Pacjenci przebywający na oddziale zostali przebadani, ich wyniki okazały się ujemne. Po zakończeniu leczenia zostaną wypisani do domu” – podał PZZOZ.

Od poniedziałku, zgodnie z decyzją wojewody śląskiego, w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej uruchomiono także oddział dla pacjentów z COVID-19, który został wydzielony z części internistycznej. Jest on odizolowany od reszty szpitala i ma osobne wejście i śluzę. Uruchomiono osobne wejście do izby przyjęć tak, aby drogi pacjentów się nie przecinały.

Oddział ten docelowo będzie miał 55 miejsc, ale do czasu powrotu do pracy lekarzy chorób wewnętrznych funkcjonowanie oddziału covidowego zostanie ograniczone do: