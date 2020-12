Śląsk. Europoseł zaskoczył w Brukseli. "Może pan powtórzyć?"

Polityk dołączył do wpisu na Twitterze film ze swoim wystąpieniem w Parlamencie Europejskim podczas dyskusji na temat praw mniejszości narodowych, etnicznych i językowych.

Na nagraniu widać, że słowa w języku śląskim zaskoczyły tłumacza. Początkowo to on był obwiniany za ciszę w słuchawkach.

- I stoja tukej, chocioż we Warszawie godajom, że Ślonzoków i Ślonzoczek niy ma, że niy ma prawa być ślonskij godki, że niy ma ślonskij nacyje. A to niy ma gańba być ze myńszości. To niy ma ganba godać po ślonsku. Je prawie na opach" - powiedział Kohut.