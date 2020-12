Strajk Kobiet. Reakcja przewodniczącego PE na użycie siły wobec europosła

Przewodniczący PE David Sassoli zwrócił się do szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego w sprawie użycia siły przez policję wobec europosła Łukasza Kohuta podczas październikowej manifestacji w Katowicach. "David Sassoli nie pyta: 'a po co chodził na manifestacje?', ale zwraca się do ministra Kamińskiego, aby podjął odpowiednie środki, by zapobiec tak poważnym naruszeniom w przyszłości" - komentuje ten fakt europoseł Leszek Miller.

Strajk Kobiet. Reakcja przewodniczącego PE na użycie siły wobec europosła (PAP, Fot: Andrzej Grygiel)