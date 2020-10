Protesty w Polsce. Katowice: Poseł Maciej Kopiec zatrzymany przez policję

Przez polskie miasta już trzeci dzień przetacza się Strajk Kobiet. Tylko w piątek odbył się on w 60 miastach w całym kraju.

Do groźnego zajścia doszło w Katowicach. Podczas protestu zwolenników kompromisu aborcyjnego z 1997 roku zatrzymany został poseł Lewicy Maciej Kopiec.

TK podjął decyzję ws. aborcji. Joanna Scheuring-Wielgus: Kaczyński wywołał wojnę przeciwko kobietom

Parlamentarzysta z Lewicy całe zajście z protestu w Katowicach opisał w mediach społecznościowych."Po informacji o zatrzymaniu, zglebowaniu, podarciu ciuchów, zniszczeniu okularów, wsadzeniu do suki, przewiezieniu kilku kilometrów, wyrzucono mnie z radiowozu pod komendą wojewódzkiej policji" - napisał poseł Maciej Kopiec.

Protesty w Polsce. Katowice: Poseł Maciej Kopiec i eurodeputowany Łukasz Kohut w rękach policji

Według doniesień TVN24 do zdarzenia doszło w trakcie przemarszu Strajku Kobiet spod katedry archidiecezji katowickiej w kierunku centrum miasta. Część z osób biorących udział w proteście wdała się z szarpaninę z policją.

Oprócz posła Lewicy Macieja Kopca zatrzymany został także eurodeputowany Łukasz Kohut. Poseł do Parlamentu Europejskiego miał więcej szczęścia - został wylegitymowany, a następnie wypuszczony.

Mężczyzna, który przebywał w towarzystwie Łukasza Kohuta i Macieja Kopca i wykazał się agresją wobec policji, został zatrzymany. Ma on odpowiedzieć przed sądem za znieważenie funkcjonariusza.

Protesty w Polsce. Katowice: Maciej Kopiec zatrzymany. "Jesteś c*uj nie poseł"

Po zwolnieniu przez policję poseł Maciej Kopiec wrócił do osób biorących udział w proteście przeciwko zakazowi aborcji. Jak podkreślił w opublikowanym nagraniu: "są tam ludzie, którzy potrzebują wsparcia".

- Probowaliśmy się dostać do tych obywateli, by dowiedzieć się, czemu są zatrzymywani. Ten protest jest pokojowy, tu nikt nie był agresywny. Odepchnięto mnie, próbowałem dostać się do środka tego kotła - dodał poseł Maciej Kopiec.