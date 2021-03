Śląsk. Egzamin z wiedzy…i przestrzegania reżimu sanitarnego

Uczniowie przystąpią do testów, które Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz komisje okręgowe udostępnią w tych dniach szkołom w formie materiałów do przeprowadzenia testu diagnostycznego. Sprawdzi to zakres poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach.