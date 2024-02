Dramat w Zabrzu. Nie żyje 10-latka

Czad - cichy zabójca

Nie bez powodu czad, czyli tlenek węgla, jest nazywany cichym zabójcą. To bezbarwny, bezwonny i pozbawionym smaku, ale za to silnie trujący gaz. Trafia do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. W układzie oddechowym wiąże się z hemoglobiną ponad 200 razy szybciej niż tlen, prowadząc do niedotlenienia tkanek.