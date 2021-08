Dąbrowa Górnicza. Mieszkańcy mają dość tirów, wyszli na ulicę

Punktualnie o 10.00, mimo deszczu grupa ok. 20-30 mieszkańców rozpoczęła pikietę u zbiegu ulic Strzemieszyckiej i Rudnej w Dąbrowie Górniczej. Chodzili przez przejście dla pieszych, blokując drogę. Co pewien czas schodzili jednak z ulicy, by przepuścić samochody. "Kierowcy nie są naszymi wrogami, oni też potrzebują bezpiecznego dojazdu do firm. To była pozytywna pikieta. Za drogą życia i zdrowia la najmłodszych mieszkańców w szczególności. Za bezpieczeństwem na lokalnych drogach, rozjeżdżanych przez tiry. 4,5 km łącznika z DK94 do Euroterminalu to nie łaska, a obowiązek władz wobec mieszkańców" - podsumowali protest jego organizatorzy na jednym z portali społecznościowych.