Śląskie. Władze Sławkowa nie chcą ciężarówek

- O wprowadzenie ograniczeń, które ukróciłyby takie praktyki, zaapelowałem do starosty będzińskiego już w marcu. W sierpniu ponowiliśmy wniosek. Droga jest w fatalnym stanie, z licznymi ubytkami i koleinami. Kierowcy często nie przestrzegają obowiązującego ograniczenia prędkości. Stwarza to duże uciążliwości dla mieszkańców, którzy obawiają się również o swoje bezpieczeństwo – mówi burmistrz Sławkowa, Rafał Adamczyk.

W 2019 roku z inicjatywy i dzięki wsparciu finansowemu miasta, starostwo opracowało dokumentację projektową dotyczącą przebudowy ulicy Wrocławskiej, Piłsudskiego i Olkuskiej. Pod koniec sierpnia 2020 roku burmistrz Sławkowa zwrócił się do zarządu powiatu będzińskiego z wnioskiem o zgłoszenie tej inwestycji do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych . Starostwo na razie decyzji nie podjęło.

Ulica ta często używana jest jako wygodna droga tranzytowa, przez którą prowadzi transport do licznych zakładów produkcyjnych i Euroterminalu w Sławkowie . Kierowcy nie wybieraliby dojazdu do niego ul. Strzemieszycką, gdyby był odpowiednio skomunikowany z drogą ekspresową S1 lub DK 94. Pomimo, że to problem znany od dawna, do tej pory nie ruszyła budowa łącznika z żadną z tras. Wzmożony ruch ciężarówek, generujący duży hałas i emisję spalin, jest sporym utrapieniem dla okolicznych mieszkańców.