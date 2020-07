Wyniki wyborów. Bastiony Rafała Trzaskowskiego na Podlasiu. Nawet czek od premiera nie podziałał

To najbardziej zaskakujące przetasowanie wyników wyborów w porównaniu do pierwszej tury głosowania w wyborach prezydenckich. W czerwcu w powiecie hajnowskim wygrał Andrzej Duda (31 proc,), drugi był Szymon Hołownia (29 proc.), a Rafał Trzaskowski zajął trzecie miejsce (27 proc. poparcia).

- Na takich wynikach wyborów zaważyła pierwsza tura głosowania, kiedy w w samej Hajnówce zwyciężył Szymon Hołownia. Ten kandydat i jego sztab zmobilizowali dużą grupę młodych wyborców, którzy w drugiej turze poparli Rafała Trzaskowskiego. To nowy trend, który zaistniał dopiero podczas wyborów prezydenckich, po pojawieniu się Szymona Hołowni - komentuje Jerzy Sirak, burmistrz Hajnówki. - Wygląda na to, że sympatycy PiS oddali ponownie głos na Andrzeja Dudę. Jednak ta lokalna większość, w tym sympatycy Szymona Hołowni, część wyborców Konfederacji , wsparła właśnie Rafała Trzaskowskiego - dodaje.

- Co by nie mówić, był to jeden z elementów kampanii wyborczej, ale jak widać po wynikach, wcale nie musi on od razu przekładać się na zmianę poglądów i sympatii dla kandydatów - dodaje burmistrz Jerzy Sirak.