Skutki mogą być tragiczne. Napisali do prezydenta w sprawie "lex Tusk"

Rada Przedsiębiorczości apeluje do prezydenta w sprawie "lex Tusk". "Skutkiem wejścia wżycie tej ustawy byłoby dalsze oddalanie się Polski od standardów przyjętych w zachodnich państwach demokratycznych, a co za tym idzie spowodowałoby dramatyczne pogorszenie się klimatu do działania i rozwoju naszych firm" - czytamy w liście skierowanym do Andrzeja Dudy.