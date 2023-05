Są pewni. Mówią, co zrobi prezydent w sprawie "lex Tusk"

Politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego podkreśla, że ustawa powinna być zawetowana przez prezydenta. - To, co zrobi, jest dla mnie bardzo dużą zagadką. PiS może chcieć postawić go pod ścianą i stwierdzić, że jeżeli nie chce jej poprzeć, to sam ma coś do ukrycia. Z drugiej strony, przekazanie do Trybunału będzie oznaczało umieszczenie w zamrażarce i na pewno przed wyborami nie będzie rozstrzygnięcia - skomentował.