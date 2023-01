Sklepy otwarte 15 stycznia. Niedziele handlowe w 2023

Klienci na pierwszą w roku niedzielę handlową poczekają więc do 29 stycznia. Kolejne wypadną zaś 2 kwietnia, 30 kwietnia, 25 czerwca, 27 sierpnia 17 grudnia oraz 24 grudnia. Co ważne, w Wigilię zastosowanie znajdzie inny zapis wspomnianej ustawy, zgodnie z którym sklepy będą mogły prowadzić handel jedynie do godziny 14:00.