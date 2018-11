Zakaz handlu w niedziele zostanie wydłużony? Kontrowersyjny projekt ustawy

Niedziele handlowe 2018. Czy zakaz handlu w niedziele będzie wydłużony do 31 godzin? Nowy projekt ustawy budzi kontrowersje.

Zakaz handlu w niedzielę – nowy projekt wydłużenia

Proponowany przez NSZZ „ Solidarność ” projekt wydłużenia czasu zakazu handlu w niedzielę do 31 godzin wzbudził wiele kontrowersji zarówno wśród klientów sklepów, jak i pracowników. Według badań platformy TakeTask 44% kasjerów jest przeciwna takiemu rozwiązaniu, natomiast 47% je popiera. Podejście do tematu jest uzależnione od miejsca zamieszkania konkretnego pracownika i faktu, czy posiada dzieci. Istotna jest również kwestia płacy. 39% ankietowanych obawia się obniżki zarobków, 43% nie ma zdania, a 18% liczy na podwyżki. Warto zwrócić uwagę na fakt, że przeciwnicy wydłużenia wolnego czasu są w większość mieszkańcami dużych miast (54%). Zmian nie chce również połowa bezdzietnych ludzi. Sytuacja prezentuje się nieco inaczej w małych i średnich ośrodkach, gdzie jedna druga ankietowanych opowiada się za rozszerzeniem zakazu handlu.

Niedziele handlowe – zmuszanie do pracy

Zdaniem Marka Lewandowskiego, rzecznika prasowego przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zmuszanie ludzi do pracy w sobotę praktycznie do północy i w poniedziałek do godziny 24 jest niehumanitarne. Przez takie zabiegi pracodawców wolna niedziela „Staje się fikcją”. Lewandowski zwrócił również uwagę na fakt, iż dojazd do sklepu o tak „nieludzkich i nieskomunikowanych porach” jest zwyczajnie utrudniony. Wydłużenie zakazu handlu w niedzielę zabezpieczyłoby pracowników przed takich zjawiskiem.