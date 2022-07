Skarb znaleziony w gminie Dołhobyczów. Pamięta czasy cesarstwa rzymskiego

Niezwykłe znalezisko

Samo pochodzenie znalezionych monet robi wrażenie. Jak informuje Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków na swoim Facebooku, są to rzymskie denary. Jedną z najbardziej imponujących monet okazuje się egzemplarz wybity w latach 69-79, czyli za panowania cesarza Wespazjana. Są też monety pochodzące z czasów cesarza Hadriana oraz Marka Aureliusza. Trudno udzielić jednoznaczną odpowiedź na pytanie, skąd w okolicach Dołhobyczowa wziął się taki skarb. Możliwe, że ma to związek z osadnictwem kultury przeworskiej, do której należeli m.in. Wandalowie i Goci z grupy masłomęckiej. Naukowcy liczą na to, że dokładne badania i precyzyjne skatalogowanie znaleziska pomoże rozwiązać tę zagadkę.