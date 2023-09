"Skandal, arogancja". Fala oburzenia po słowach ministra w studiu

"Może to jest dobry moment, by zwrócić uwagę na to, jak wiele osób, za dzisiejszych rzekomych czasów pisowskiego dobrobytu, może i czuje się bezpiecznie finansowo, ale dzieje się to w dużej mierze za sprawą podejmowania przez nich dodatkowej pracy, zżerającej sporo wolnego czasu" - skomentował dziennikarz Radia Zet Maciej Bąk.