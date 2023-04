Lokomotywy PiS w wyborach. Pojawiają się nazwiska

Jak podawała wczoraj "Gazeta Wyborcza", szanse na bycie lokomotywą Zjednoczonej Prawicy na Podlasiu stracił Jacek Żalek. To efekt afery w NCBiR. Żalek zanim podał się do dymisji z funkcji wiceministra w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, nadzorował działanie NCBiR. To właśnie Żalka w Białymstoku ma zastąpić Jacek Sasin.