Sitek (TVP): Tekst "Wyborczej" o zarzutach to odwet za prawdę o Adamowiczach

"To odwet za mówienie niewygodnej prawdy m.in. o majątku Pawła Adamowicza i jego rodziny, "układzie gdańskim" i powiązanych z nim polityków" - stwierdza w oświadczeniu przesłanym portalowi wirutalnemedia.pl Łukasz Sitek. Dziennikarz TVP Info jest podejrzewany o znęcanie się nad swoją partnerką.



We wtorek "Gazeta Wyborcza" opublikowała w trójmiejskim wydaniu informację, że od listopada zeszłego roku toczy się dochodzenie ws. Sitka. Zostało ono wszczęte na podstawie zawiadomienia jego partnerki. Zdaniem prokuratury reporter TVP Info przez rok dopuszczał się ciągłego poniżania i bicia po twarzy konkubiny. Miał też celowo przytrzasnąć jej dłoń drzwiami. To właśnie po tym incydencie 28-latka złożyła zawiadomienie na policję.

Za przemoc wobec kobiety Sitkowi grozi do 5 lat więzienia. Dodatkowo przeciwko dziennikarzowi toczy się inny proces - jest on oskarżony o znieważnenie funkcjonariuszy publicznych będących na służbie oraz publicznego znieważenie innej osoby. Grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.