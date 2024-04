"Siła Rosji". Poborowy żegna się z bliskimi przed pójściem na front

Komentarze dają do myślenia. "To jest siła Rosji. Setki tysięcy młodych ludzi z nędzy, którzy są gotowi zabijać i ginąć za możliwość zarobku. Nędza ekonomiczna i nędza intelektualna, ale daje realną siłę w postaci ludzi chętnych do walki" - ocenił Mateusz Lachowski, znany dziennikarz, korespondent z Ukrainy.