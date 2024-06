Sikorski zażądał wydania zabójcy. Jak zareaguje Łukaszenka?

- Żądamy, aby Białoruś ustaliła tożsamość mordercy i wydała go polskim organom ścigania - oświadczył w czwartek minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, odnosząc się do sprawy tragicznej śmierci polskiego żołnierzy przy granicy polsko-białoruskiej .

- Mam prywatną prognozę, niezbyt optymistyczną, że zamordowanie polskiego żołnierza było jednym ze scenariuszy i ma doprowadzić do lokalnego konfliktu na granicy polsko-białoruskiej . Ma to pokazać, że Polska to wróg, a Białorusini mieszkający przy granicy mają czuć się zagrożeni - twierdzi białoruski opozycjonista.

Łatuszka podkreśla również, że należy pamiętać o tym, że to nie Białorusini i Białoruś prowadzą działania przeciwko Polsce . - Agresji dopuszcza się reżim Łukaszenki we własnych interesach i w interesach Rosji. Zawsze apeluję o dwutorową strategię. Nie możemy zapominać o społeczeństwie, które jest w środku Białorusi - apeluje.

Łatuszka w rozmowie z WP ocenia, że celem Łukaszenki jest doprowadzenie do osłabienia wsparcia dla Ukrainy. - Sytuacja na granicy ma zniechęcić do wspierania Ukrainy. Naturalna jest ochrona własnych granic. Będąc premierem Polski, Litwy, Łotwy postąpiłbym w ten sam sposób. Jeżeli nie będzie mocnej reakcji strony polskiej, to te działania będą silniejsze. Według naszych informacji, jeszcze miesiąc temu Łukaszenka dał rozkaz, żeby wzmocnić działania na granicy Polski. Polacy to silny naród, potrafią rozpoznać prowokacje - stwierdza polityk.